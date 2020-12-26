صواريخ “البوليزاريو” تدمّر رادار لجيش “المخزن” !

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الجمعة واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ44، هجماته المركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وشهدت هجمات الجيش الصحراوي، تطورا ملفتا، حيث دمر القصف على منطقة تنيليݣ بقطاع البݣاري رادار للعدو بشكل كامل.

وأوضح البيان، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الجمعة، جنود المخزن في منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس مرتين متتاليتين.

وتم أيضا إستهداف منطقتي تنوشاد وخنݣة الشيظمية بنفس القطاع.

كما مس القصف الصحراوي، منطقة روس لفرارين بقطاع السمارة، ومنطقتي فدرة التمات و فدرة لغراب بقطاع حوزة.

بالإضافة الى مواقع الجنود المغاربة بمنطقة ألفيعين بقطاع الفرسية.

أما بالنسبة لنهار اليوم، فلقد استهدفت غارات “البوليزاريو” قواعد الجنود المغاربة في منطقتي روس لفرارين وروس أَوْدَيْ أَصْفَ بقطاع السمارة.

بالإضافة الى قصف عنيف على منطقة الفيعيين بقطاع الفرسية.