صواريخ “البوليزاريو” تستمر في تدمير قواعد الجيش “المخزني”!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن اليوم.

وحسب البيان الذي تضمن حصيلة العمليات العسكرية الخاصة باليوم الـ84، فلقد استهدف القصف جنود “المخزن” المتخندقين على طول جدار العار.

أين تم قصف قواعد جنود الإحتلال المغربي في منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

كما دكّت نيران الجيش الصحراوي مواقع قوات “المخزن” بمنطقة ﯖلب النص بنفس القطاع.

وتمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة حسب نفس البيان العسكري.

اما بقطاع المحبس، فلقد تم قصف معاقل قوات الاحتلال المغربي المتخندقة بمنطقة أبيرات تنوشاد بقطاع المحبس.

بالإضافة الى دكّ قواعده في منطقة أجبيلات البيظ بقطاع الﮓلتةو منطقة روس لﮝطيطيرة بقطاع حوزة.