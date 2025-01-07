صوت الشعب: تصريح ماكرون محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر

أعلن حزب صوت الشعب، أن التصريحات اللامسؤولة لماكرون لا تمت بصلة للأعراف والأخلاق الدبلوماسية.

وفي بيان استنكار لحزب صوت الشعب، أكد من خلاله أن تصريحات ماكرون تدخّل سافِر و غير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر. كما اعتبر الحزب أن التصريحات اللامسؤولة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا تمت بصلة للأعراف و الأخلاق الدبلوماسية، بمثابة “اللاحدث”. والتي تمثل تدخلا سافرًا و غير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر ومساساً بسيادتها وكرامتها. بشأن قضية موجودة على مستوى القضاء الجزائري الذي يبقى سيدا و مستقلا في قراره. والتي هي قيد النظر وفقاً للقوانين الجزائرية و المواثيق الدولية.

كما أدان الحزب بشدة تصريح الرئيس الفرنسي المرفوض و اللامسؤول، واعتبره محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها الدستورية السيادية. بعدما فقدت فرنسا مصالحها في إفريقيا. حيث يعتبر أن هذه الخطوة الاستفزازية الجديدة، هي بمثابة تعبير عن الحقد الدفين. و الانزعاج الكبير الذي أبدته أطراف فرنسية معروفة من الخطوات الكبيرة و الإيجابية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة. و في مختلف المجالات سواء سياسياً، اقتصادياً، ديبلوماسياً و إجتماعياً.

كما أكد الحزب، أن الجزائر ترفض وبشكل قاطع أن تتلقي دروساً في مجال حقوق الانسان والحريات. والتي قطعت فيها أشواطاً كبيرة بشهادة الهيئات الأممية و الدولية. كما أن مثل هذه التصريحات و التصرفات تؤكد حالة التخبط و التيهان التي يعيشها صناع القرار بفرنسا. بسبب ما تعيشه الجبهة الداخلية الفرنسية من مشاكل و أزمات سياسية واقتصادية عميقة. ومحاولة توجيه الرأي العام الفرنسي إلى قضايا هم في غنى عنها و لاتهمهم إطلاقا.

ودعا الحزب السلطات الفرنسية إلى ضرورة الالتزام بقواعد العلاقات الدولية المبنية على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

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