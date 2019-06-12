“صوت صرير المَنجل”.. قصيدة ” يتمنجلو ڨاع لسنة 2019

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصيدة بمناسبة “ايداع الوزير الاول السابق و مجموعة من الوزراء السجن في الحراش.

وحملت القصدية عنوان”صوت صرير المِنجل” تيمنا بقصيدة الاصمعي “صوت صفير البلبل”.

وقال الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صاخرين ان هذه القصيدة أحتلت المرتبة الاولى في مسابقة “شاعر الرنجاس” التي ينضوها الحراك الوطني.

وتقو لالقصيدة:

صَوتُ صَرِيرِ المِنْجلِ ***هَيَّجَ المبردعِ الثَّمِلِ

حَدَّاد وَ ربْرَاب مَعاً****مَع التوفِيق النّذِلِ

وَأَنتَ يا قَايِدَ لِي ***وَقَايْدِي المِنجَلَ لِي

فَكَم فَكَم تَيَمَّنِي *****سَحْبَهُمُ لِلْمُعتقَلي

مَنْجَلْتهم كَقمْحةٍ***كذا إصْطِيادُ الحِجَلِ

حَدّادُ قالَ لَا لَا لاَ لَا لَا***وَقَد غَدا مُهَرولِ

وَالشّعْبُ مالَ طَرَباً****مِن فِعلِ هَذا المِنجَلِ

فَوَلوَلَت لوِيزَتِي…***وَلي وَلي يا وَيلَ لِي

فَقُلتُ لا تُوَلوِلي ***وَبَيّني (…….) لَي

قالَت لَهُ حينَ كَذا.****اِنهَض وَمضِّي المِنْجَلي

وَفِتيةٍ تَبرْدعٌوا…** وَراء شايِ العَسْلَ لِي

شَمَمتُهم مِنَ قَوْلِهم * أَنّتَن مِنَ الحنْظلَ لِي

فِي وَسطِ حِراكٍ….. ***بِالسَّبِّ والطَّعْنِ لِي

وَالمِنْجل جَنْجَن جَنا لِي **وَالسِّجْنَ سَجْسَج سَجَ لِي

طَحْكوتُ طَحطَح طَح طَحطَح**طَحطَح طَحطَحَ لِي

سلّالُ سَل سَلْ سَلَ لِي ***وَالحَصْدُ قَد طابَ لِي

شَوى شَوى وَشاهشُ * كمِثل زوخ الأَهزَلِ

وَالمُبرْدعُ يَرجُم مِنْجَلِي **فِي اللّايف بِالقُلقُلَلِ

وَالكُلُّ كَعكَع كَعِكَع ****خَلفي وَمِن حُوَيلَلي

يَخْلَعُني بِعُشْرِيّةٍ ***حَمراء كَالدَم دَمَلي

أَجُرُّ فيها وَطناً ***مُفَرنِساً كالذِيِّلِ

لكِّنْ مَشِيتُ ثَابِتاً * على دُسْتورٍ مُبَجَّلِ

أَنا المِنْجَلٍ النُّوفَمْبرِي***مِن عُمْقِ الشّعبِ المُتَهلْهِل

مَنْجَلت رُؤوسًا تَفرْعَنتْ ***فِي حُكْم ذَاك الأهْزَل

أَقولُ فَي مَطلَعِها ***صَوتُ صَرِيرِ المِنْجَلِ