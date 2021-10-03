صوت متميز وتصميم أنيق لكل مكان وزمان.. “أل جي” تطرح “إكس بوم 360” الجديد

كشفت أل جي إلكترونيك عن مكبر الصوت أل جي إكس بوم 360 الجديد (طرازRP4) الذي يتميز بتصميم أسطواني مخروطي ويقدم صوتًا أصليًا متعدد الاتجاه، مما يجعله مثاليًا لأي مساحة أو مناسبة. إضافة إلىشكله الفريد والجميل يسمح إكس بوم 360 ببث الصوت في جميع الاتجاهات للحصول على أداء واقعي بقوة ووضوح مذهلين. يعتبر مكبر الصوت إكس بوم 360 مثالي لنمط الحياة الحديثة الذي يتميز بالتجمعات الصغيرة وسيدخل هذا المكبر الأنيقالسوق المحلية لأول مرة بدءًا من هذا الشهر.

هذا، فالشكل الأسطواني المخروطي الجذاب لجهاز أل جي إكس بوم 360 لا يرضي العين فحسب بل قادر أيضًا على التكيف مع هيكل العاكس الموجه للمكبر. تم تصميم هيكل عاكس مكبر الصوت لتوفير صوت بزاوية 360 درجة مع حد أدنى من التشويه، وعادة ما يتم العثور عليه فقط في المنتجات الصوتية المتطورة. سواء في الداخل أو في الهواء الطلق يزودإكس بوم 360 المستمعين بصوت غني ومفصل، مما يضفي إحساسًا بالحيوية ثلاثية الأبعاد لكل أنواع الموسيقى.

ومن ناحية أخرى، تساعد جودة التصنيع الممتازة لمكبر الصوت أيضًا في إنشاء فضاء صوتي مقنع ومتوازن بشكل استثنائي. ويخلق الحجاب الحاجز المصنوع من التيتانيوم لمكبر الصوت ترددًا خطيًا للحصول على أداء رائع وإعادة إنتاج دقيقة عبر نطاق التردد العالي. بالإضافة إلى ذلك، يولد مكبر الصوت المتين المصنوع من الألياف الزجاجية صوتا جهيرًا ديناميكيًا مع استجابة متوسطة المدى واضحة وطبيعية. ويتيح الجمع بين برامج التشغيل القوية والمخرج القوي 120 واط لجهازأل جيإكس بوم 360 تحويل أي غرفة أو مساحة إلى نقطة استماع مثالية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم أحدث مكبر صوت لاسلكي من إل جي لتوفير تجربة متعددة الاستخدامات والحواس التي يطلبها مستخدمو اليوم. يمكن لـأل جيإكس بوم 360 خلق الجو المناسب لأي مناسبة مع إضاءة مزاجية بزاوية 360 درجة مع ثلاثة إعدادات مختلفة -المرح والطبيعة والحفلة -بالإضافة إلى مجموعة من خيارات الإضاءة والمؤثرات الصوتية القابلة للتخصيصعند استخدامها مع التطبيق المصاحب. سيجد المستخدمون في التطبيق أيضًا ميزةEffectDJالتي تستهوي الجميعكما تسمح بمزج عينات متعددة بالإضافة إلى المؤثرات الصوتية الأخرى. يتميز مكبر الصوت أيضًا بعمر بطارية يصل إلى 10 ساعات وتتضمن مقبض معدني مدمج لسهولة التنقل وغطاء قماش أنيق وعالي المتانة (متوفر بلون البيج، والعنابي، والأسود الفحمي، والأخضر الطاووس) الذي يجلب الدفء والأناقة على الفور لأي ديكور.

أخيرًا، إكس بوم 360 يبرهن على التزام إل جي المستمر بالحد من تأثيره على البيئة حيث تم تصنيعه جزئيًا من البلاستيك المعاد تدويره ومواد أخرى ما بعد الاستهلاك، وقد حصل المكبر على شهادة المنتج البيئي مناس جي اسفي سويسرا، ومخابر التحقق من صحة المطالبات البيئية واعتراف الاتحاد العالمي لشهادات المعايير المعاد تدويرها.

حول شركة إل جي إلكترونيك للترفيه المنزلي

شركة أل جي للترفيه المنزلي هي الرائدة في مجال صناعة أنظمة التلفزيون والسمعية والبصرية وابتكار المعترف بها عالميا لدورها القيادي في تلفزيوناتأوليدالتي أحدثت ثورة في فئة التلفزيون المتميزة. تلتزمأل جيبتحسين حياة عملائها من خلال منتجات الترفيه المنزلي المبتكرة، بما في ذلك تلفزيوناتأوليدالحائزة على جوائز وتلفزيونات QNED Mini LED التي تتميز بتقنية Quantum Dot Na-noCellوحلول الصوت التي تم تطويرها بالشراكة مع Meridian Audio ولمزيد من المعلومات حولأل جي، قم بزيارة www.LGnewsroom.com