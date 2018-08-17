صورة “أنشيلوتي” مع “أوناس” تصنع الحدث في “نابولي”!

صنع الدولي الجزائري، آدم أوناس الحدث في ناديه “نابولي” وذلك بعد ظهوره، في صورة مميزة مع مُدربه الجديد “كارلو أنشيلوتي”.

وقام التقني المُخضرم وهو يُعانق لاعبه الصاعد، ويُقدم له بعض النصائح، مما ترك الإنطباع بأنه سيعتمد عليه في إفتتاح “الكالتشيو”.

وكان الجناح الطائر، قدم عروضا مُحترمة لأبعد الحدود، خلال الخرجات الودية لـ”البيرتينوبي” دفعت إدارة الفريق للتراجع عن تسريحه، هذه الصائفة.

ورشحت بعض وسائل الإعلام الإيطالية، “أوناس”، للدخول أساسيا أمام “لازيو”، في حين أكدت أخرى بأنه سيكتفي بدور “الجوكر” بداية الموسم.