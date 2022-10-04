تصدرت صورة العالم الجزائري بلقاسم حبة تتصدر واجهة بناية عملاقة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال العالم الجزائري بلقاسم حبة “بالأمس كان لي شرف المشاركة في نيويورك لافتتاح بورصة NYSE وإغلاق بورصة ناسداك. تم تقسيم شركتنا إلى قسمين منفصلين ؛ Xperi في NYSE و Adeia في ناسداك”.

وبورصة نازداك أو ناسداك (بالإنجليزية: NASDAQ)‏ جاءت تسميتها من اختصار (National Association of Securities Dealers Automated Quotations system). وبالعربية (نظام تحديد الأسعار المؤتمت التابع للمؤسسة القومية لوسطاء الأوراق المالية) هي سوق مالي أمريكي أنشئ في عام 1971.

مقر ناسداك الرئيسي يقع في مدينة نيويورك، وهي أكبر بورصة تعمل على أساس الشاشات الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية. مع نحو 3200 شركة مدرجة بها، كما أن متوسط عدد الأسهم المباعة بها يومياً أعلى من أي بورصة أمريكية أخرى.

كما أن أغلب الشركات المدرجة فيها تكنولوجية وتعدّ المؤشر الرئيسي للسوق التكنولوجي الأمريكي.

وتم إطلاق البورصة يوم 8 فيفري 1971 بمئة نقطة، وذلك بأول بورصة تتعامل بالشاشات الإلكترونية. وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له في تاريخه عام 1999 اقترب من 5000 نقطة.

لكن سرعان ما انهار بسبب أزمة الدوت كوم التي ضربت الشركات التكنولوجية وتسببت بركود جزئي. ووصل المؤشر إلى 1000 نقطة وعاد بعدها ليسجل في أكتوبر 2007 أكثر من 2700. لكن المؤشر هبط إلى 1500 نقطة في أكتوبر 2008 بسبب اشتداد أزمة الرهن العقاري.