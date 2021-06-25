صورة الفنانة فيروز رفقة إبنتها تصنع الحدث

صنعت آخر صورة للفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز الحدث في الوطن العربي. بعدما نشرت صورتها رفقة إبنتها المخرجة اللبنانية ريما رحباني، في ظهور إستثنائي لهما.

ونشرت ريما رحباني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لها برفقة والدتها فيروز، معلقة عليها: “سيلفي والماضي خلفي”. حيث لاقت صورة فيروز وريما رحباني، تفاعلا كبيرا من الجمهور. إذ قالت إحدى المتابعات “الله يخليكن لبعض ويطول عمرك يا فيروزة الصباح بدون صوتك لا يوجد صباح”.

وأضاف تعليق آخر عن الصورة، “يارب الله يكتبلكن كل الخير ويحميكن يارب ويديم كل العظمة والجمال مو عم صدق هالجمال جمال جمال جمال وقف عمري عند هالصورة”.

يذكر أنّ الفنانة فيروز، قدمت على مدار مشوارها الفني الطويل عددا كبيرا من الأغنيات والمسرحيات الغنائية. بصحبة الأخوين عاصي ومنصور الرحباني، والتي وصلت شهرتها لدول العالم العربي والغربي. وتعد الفنانة فيروز أيقونة الغناء، ورمزا لدولة لبنان، حيث غنت للحب والحياة والأوطان.