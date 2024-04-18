صورة امرأة فلسطينية تحتضن جثة ابنة أخيها تفوز بجائزة أفضل صورة عالمية

فاز المصور الفلسطيني محمد سالم، اليوم الخميس، بجائزة أفضل صورة صحفية عالمية لعام 2024. عن صورة تفطر القلوب التقطها لامرأة فلسطينية تحتضن جثة ابنة أخيها البالغة من العمر خمس سنوات. استشهدت في العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن الصورة التي التقطها محمد سالم، وهو مصور وكالة “رويترز”. في 17 أكتوبر 2023 في مستشفى “ناصر” بخان يونس جنوب غزة. تظهر إيناس أبو معمر (36 عاما) وهي تبكي وتحمل جثة الطفلة سالي المغطاة بملاءة في مشرحة المستشفى.

وقالت مؤسسة “وورلد برس فوتو”، ومقرها أمستردام، أثناء إعلانها عن جوائزها السنوية. إنه “من المهم إدراك المخاطر التي تواجه الصحفيين الذين يغطون الصراعات”.