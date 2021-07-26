صورة تجمع المتفوقين ببكالوريا 2021 تصنع الحدث

صنعت صورة “سيلفي” جمعت المتفوقين الأوائل بإمتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، الحدث عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وعرفت الصورة انتشارا واسعا بين رواد مواقع التواصل والذين أثنوا على هؤلاء الطلبة المتفوقين، متمنيين لهم مستقبلا باهرا.

ودعا العديد، إلى توجيه هؤلاء الطلبة، إلى مجال البحث العلمي، لإثراء الجامعة الجزائرية بأبحاث تعود بالفائدة على البلاد.

هذا وتحصلت التلميذة، آية وصال شعيب، والتي تنحدر من ولاية ورقلة، على المرتبة الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2021، بعدما تحصلت على معدل 19.24 من 20، شعبة تقني رياضي “هندسة طرائق”.

بينما تحصلت التلميذة بشرى ببون، والتي تنحدر من ولاية المسيلة، على المرتبة الثانية في شهادة البكالوريا وطنيا، بعد تحصلها على معدل 19.24 من 20.

وتدرس بنون، في ثانوية العلامة عبد الحميد بن باديس في حمام الضلعة بالمسيلة، شعبة تقني رياضي.

بينما تحصل التلميذ، لحوازي قايا، والذي ينحدر من ولاية تيزي وزو، على المرتبة الثالثة في امتحان شهادة البكالوريا لهذه السنة، حيث تحصل على معدل 19.22 من 20، وهو يدرس بشعبة الرياضيات.