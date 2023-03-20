صورة تذكارية لرئيس الجمهورية مع الطاقم الحكومي الجديد

أخذ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صورة تذكارية مع الحكومة قُبيل اجتماع أول مجلس وزراء، عقب التعديل الوزاري الجديد.

وقد ترأس، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون. اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول عرضين.

ويتعلق الأول بتموين السوق بالمواد الأساسية، خلال شهر رمضان الكريم، لسنة 2023. كما يتعلق بمدى تقدم مشاريع تحلية مياه البحر والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، كما سيتناول الاجتماع الوضع الحالي، للجالية الجزائرية بالخارج.

تعديل وزاري جزئي

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس الماضي، تعديلا وزاريا جزئيا. أعلنه الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، من مقر رئاسة الجمهورية.

ويتمثل أعضاء الحكومة الجدد في:

-أيمن بن عبد الرحمان وزيرا أولا

-أحمد عطاف وزيرا للخارجية والجالية الوطنية بالخارج

كما عين رئيس الجمهورية، ابراهيم مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

كما عين رئيس الجمهورية، عبد الرشيد طبي وزيرا للعدل حافظا للأختام

-لعزيز فايد وزيرا للمالية

-محمد عرقاب وزيرا للطاقة والمناجم

-العيد ربيقة وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق

كما عين رئيس الجمهورية، يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف

-عبد الحكيم بلعابد وزيرا للتربية الوطنية

-كمال بيداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

-ياسين ميرابي وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين

-صورية مولوجي وزيرة للثقافة والفنون

-عبد الرحمان حماد وزيرا للشباب والرياضة

-مربم بن ميلود وزيرة للرقمنة والاحصائيات

-كريم بيبي تريكي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

-كوثر كريكو وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

-علي عون وزيرا للصناعة والانتاج الصيدلاني

-محمد عبد الحفيظ هني وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية

كما عين رئيس الجمهورية، محمد طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة

-الطيب زيتوني وزيرا للتجارة وترقية الصادرات

-محمد بوسليماني وزيرا للاتصال

-لخضر رخروح وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

كما عين رئيس الجمهورية، طه دربال وزيرا الري والمنشآت القاعدية

-يوسف شرفة وزيرا للنقل

-مختار ديدوش وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية.

كما عين رئيس الجمهورية، عبد الحق سايحي وزيرا للصحة.

-فيصل بن طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

-بسمة أزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.

كما عين رئيس الجمهورية، على رأس وزارة البيئة والطاقات المتجددة فايزة دحلب.

-أحمد بيداني وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية.

-ياسين المهدي وليد وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

-يحيى بوخاري أمينا عاما للحكومة.

كما عين رئيس الجمهورية، عبد العزيز خلف وزيرا للدولة مستشارا، ومحمد نذير العرباوي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية.