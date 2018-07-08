صورة تطيح بـ “تونسيات” تمارسن السحر على جزائريين

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بخنشلة شبكة دولية تضم سيدات تونسيات، تمتهن السحر والشعوذة.

وهذا للسّطو على ممتلكات المواطنين عبر ولايات الوطن. حيث تمكّنت العصابة من السّطو على مبالغ مالية معتبرة ومجوهرات ثمينة وذلك بعد عملية التنويم لضحاياها.

وكشفت التحريات الأمنية، أنّ نشاط التونسيات امتد إلى العديد من بلديات ولاية حنشلة خاصة منها المناطق النائية.

أين تقل فيها حركة مصالح الأمن. وحسب مصادر مطلعة لـ “النهار أونلاين ” تلقت مصالح الأمن بالولاية عدّة شكاوى أدّى إلى تدخل مصالح الامن للدائرة عين الطويلة.

بالتنسيق مع باقي أمن الدوائربأمن ولاية خنشلة ليتم تحديد هوية امرأة تحمل الجنسية التونسية.

وتعود التفاصيل عندما قامت طفلة بالتقاط صورة عبر هاتفها اثناء عملية الشعوذة على أمها.

وهي الصورة التى سهلت تحديد المشتبه فيها الأولى التي تم توقيفها بعد التنسيق مع امن دائرة ششار جنوبا.

والتى تبين من خلال التحقيق أن لها شركاء يمتهن نفس الطقوس عبر العديد من البلديات.

وللوصول لكافة عناصر الشبكة تم تمديد الاختصاص الى ولاية تبسة اين تم توقيف عدد منهن مع استرجاع مبالغ مالية التى تمت سرقتها.

بالإضافة إلى حجز مواد كانت تستعمل في عملية السّحر ..

وحسب ذات المصادر فانه تم تقديم التونسيات الموقوفات أمام الجهات القضائية.