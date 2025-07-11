صورة جزائرية تفوز بمسابقة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

احتلت صورة جزائرية للمصور الفوتوغرافي ياسين إيمادالو، العامل باتصالات الجزائر، إحدى المراتب العشر الأولى عالميا، التي تم الإعلان عن تتويجها اليوم بجنيف ضمن مسابقة صور القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Photo Contest 2025).

وجرى التكريم بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، الذي قدم تهانيه للزميل الفائز. وعبر عن فخره بهذا الإنجاز الذي ينم عن قدرات الشباب الجزائري و إبداعهم في شتى المجالات.

وتمثل الصورة الموسومة بـ”في قمة الاتصالات”، عرفانا لتقنيي اتصالات الجزائر، ومن خلالهم لتقنيي سائر المتعاملين. نظير جهودهم في توفير و ضمان استمرارية خدمات الاتصالات لفائدة مواطنينا بمختلف مناطق وطننا الشاسع. لاسيما من خلال تدخلاتهم على مستوى الهوائيات، على علوها، حتى في أصعب الظروف.

هذا وعرفت المسابقة، مشاركة مئات الصور الفوتوغرافية من مختلف دول العالم. وأبرزت كيف تلعب تكنولوجيات الإعلام والإتصال دورا تمكينيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.