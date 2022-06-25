صورة حديثة لصالح أوقروت بعد أشهر من العلاج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة للفنان الجزائري القدير صالح أوقروت والذي يتواجد في فرنسا للعلاج من المرض.

وظهر النجم المحبوب في الصورة مع “الديجي كيم”، أين بدا في حالة أحسن، بعد رحلة علاج طويلة.

تجدر الإشارة، إلى أن الممثل القدير أوقروت يتواجد بفرنسا للعلاج بعد إصابته بـ 3 أورام سرطانية. حيث تكفلت السلطات العليا للبلاد بنقله إلى هناك على متن طائرة خاصة لتلقي العلاج اللازم.

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وجه إبراهيم إربن، رسالة لوالدته المخرجة والمنتجة الجزائرية فاطمة بلحاج، والتي تتواجد مع زوجها النجم صالح أوقروت الذي يتلقى العلاج بفرنسا.

ونشر إربن صورة لوالدته مع النجم صالح أوقروت على صفحته بانستغرام وكتب: “أريد أن أحيي هذه السيدة العظيمة الراقية. على حبها وشجاعتها. لأكثر من عشرة أشهر مع صالح تعتني به يوميًا، ليلاً ونهارًا، دون راحة وأحيانًا ليال بلا نوم .

كما أضاف إربن: “أخبار سيئة كل يوم تقريبًا. أسابيع طويلة وسوداء ولم تستسلم أبدًا. عندما تمنع من البقاء معه. كل يوم المترو كل صباح عدة كيلومترات للذهاب إلى المستشفى. والحمدلله بدعاويكم ديما تخرج على خير”.

كما استنكر إربن، الشائعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول صحة زوج والدته الفنان القدير صالح أوقروت. موجها لهم رسالة شديدة اللهجة. قائلا: “ربي يطول في عمركم، ربي يشافي جميع مريض إن شاء الله. والناس لي راهي تنشر في الاشاعات ولو بمنشور منقول ڤاع تتحاسبو عند ربي”.