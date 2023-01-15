صورة.. شاكيرا تستفز والدة بيكيه بدمية شريرة

تستمر النجمة الكولومبية شاكيرا، في استفزاز صديقها السابق نجم الكرة الإسباني جيرارد بيكيه، بعد طرحها لأغنيتها الجديدة.

وقررت الفنانة هذه المرة، مهاجمة والدة بيكيه من خلال وضع دمية شمطاء على شرفة منزلها التي تطل على منزل جارتها أم بيكيه.

كما قامت شاكيرا بتشغيل أغنيتها الجديدة بأعلى صوت ولساعات طويلة.

وكانت كلمات أغنية شاكيرا الجديدة موجهة لـصديقها السابق بيكيه الذي تركها من أجل سيدة أخرى.

وأطلقت شاكيرا الأغنية لتحدث في غضون ساعات قليلة ضجة عالمية ضخمة ومشاهدات بالملايين، بسبب كلمات الأغنية الهجومية.

وحصدت الأغنية أزيد من 110 مليون مشاهدة بعد حوالي 3 أيام فقط من طرحها على موقع الفيديوهات اليوتيوب، وهو رقم خيالي.

ومن كلمات الأغنية: “لقد استبدلت فيراري بسيارة توينجو، لقد استبدلت رولكس بساعة كاسيو”.

فكانت الجملة التي أحدثت داوي انفجار بين الثنائي ” أنت استبدلت الساعة الرولكس بالكاسيو”.

ليرد عليها بيكيه في بث مباشر أثناء الترويج لبطولته Kings League “: “ساعة كاسيو تدوم مدى الحياة”، كما وقع عقدا مع شركة كاسيو.