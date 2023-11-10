صورة صادمة.. حورية فرغلي تجري عملية جديدة بأنفها

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي، عن خضوعها لعملية جراحية جديدة على أنفها، عبر صفحتها على فايسبوك.

ونشرت فرغلي صورة لها من العملية، وكتبت: “هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي أصمت. وفي داخلي ألف وجع.. لا أشكو لأحد الكتمان هو رفيقي للأبد… يارب ما يكتب لحد الوجع.. يارب آخر عمليه. اللهم لك الحمد أصعب وجع أنك تكون لوحدك في الوجع”.

وكانت حورية فرغلي قد خضعت لعدة عمليات على أنفها خلال السنوات الماضية، منذ أن تعرضت لحادث السقوط من على ظهر الحصان.

هذا وحرصت حورية فرغلي على دعم فلسطين عبر حساباتها، كما شاركت مؤخراً في بازار تعود أرباحه لصالح أهل غزة.

وقالت وقتها أنها تتمنى أن تتبنى طفل من أطفال غزة ولكنها لا تعرف الإجراءات بسبب أنها ليست متزوجة.

كما تعاقدت حورية مؤخراً على أكثر من عمل فني ومن بينهم فيلم “ديجافو” من إخراج عيد العربي وإنتاج أيمن فهمي. وتعاقدت أيضا مع المخرج خالد الحجر على فيلم “الحب كله” مع إلهام شاهين.