صورة صادمة: قصة الأميرة مريم تثير الغضب.. رفضته فشوه وجهها!

أثارت قصة الشابة مريم والتي تلقب بالأميرة في جامعتها، جدلا كبيرا في العراق، بعدما أقدم أحد الأشخاص عل تشويه وجهها بأبشع طريقة.

وتصدرت قصة الأميرة مريم، مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تعاطف معها الجميع، بعدما سكب أحد الأشخاص مادة حارقة “الأسيد” على وجهها، مما تسبب بتشوهات لها.

وتدرس مريم في كلية الفنون الجميلة، وتُلقب في الجامعة بـ”الأميرة”.

كما طالب الجميع، القضاء العراقي، بتسليط أقصى العقوبات بحق الجاني الذي سحب الحياة من وجه الشابة الحسناء مريم.

وبعد 7 أشهر من المعاناة والألم، عادت قصة الأميرة مريم للتداول بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة، للمطالبة بإعادة فتح قضيتها وإنصافها.

كما طالب المغردون عبر هاشتاغ “انقذوا الاميرة مريم”، بمحاسبة المسؤول عن هذه الجريمة.

الجاني إقتحم منزل مريم وسكب عليها مادة حارقة وهي نائمة!

وفي تفاصيل الحادثة، كان أحد الشبان قد تقدم للزواج من مريم، لكنها رفضت.

ليقدم الجاني، على اقتحام منزل الشابة، في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد، والتسلل إليه ليلًا وسكب المادة الحارقة على وجهها والهرب بسرعة.

وقال والد مريم: “أنا ووالدتها كنا في العمل، ومريم وأخوها وزوجته في البيت، عندما دخل المجرم إلى البيت قام بسرقة هاتفها، وسكب مادة التيزاب عليها وهي نائمة”.

كما أضاف أن “مريم تعيش حياة مأساوية، ومضت 7 أشهر على الحادثة، ولم تُشفَ من التشوهات التي حصلت في جسمها”.

وناشد والد الضحية، رئيس مجلس القضاء فائق زيدان “النظر في القضية بجدية”.

كما أصدر القضاء العراقي توضيحا بشأن قضية فتاة تعرضت لهجوم وحروق بليغة في الوجه.

ونشر مجلس القضاء الأعلى بيانا قال فيه إن “قاضي التحقيق المختص بالتحقيق في قضية الطالبة مريم التي تعرضت لحادث حرق بالتيزاب. أوضح استمرار الإجراءات التحقيقية ضد المتهمين في الجريمة”.

كما أضاف إن ”المشتكية مريم تعرضت بتاريخ 10 جوان 2021، إلى حادث حرق بمادة التيزاب في دارها الكائنة في شارع فلسطين من قبل شخص ملثم وتعرض جهاز الهاتف العائد لها للسرقة”.

وتابع البيان أن ذويها قدموا شكوى أمام مركز شرطة القناة ضد المتهم “ع. ق” وصديقه “ع. هـ”. وصدر أمر قبض بحقهم وألقي القبض عليهم وأودعوا التوقيف ودونت أقوالهم لكنهم أنكروا ارتكاب الجريمة.