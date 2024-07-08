صورة صادمة لشيرين بعد إعتداء حسام حبيب عليها!

تداولت مواقع إعلامية مهتمة بالشأن الفني، صورة حديثة للفنانة شيرين عبدالوهاب، تُبين الجروح التي أصيبت بها بعد اعتداء طليقها حسام حبيب عليها بالضرب.

وأظهرت الصور شيرين عبد الوهاب والدماء تنزف من رأسها وهي ممسكة بخصلة من شعرها لتبين أثر الجرح في رأسها.

وكشف التقرير الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب، عن الحالة الصحية لها. والإصابات التي تعرضت بعدما اتهمت طليقها الفنان حسام حبيب بالاعتداء عليها.

وبعد الكشف على شيرين عبد الوهاب في مستشفى القاهرة الجديدة، تبين إصابتها بكدمة في العين اليمنى. وجرح سطحي في الأنف، وجرح قطعي في الرأس بطول 3 سم.

وتعرضت شيرين عبدالوهاب، لخدوش في الساعد الأيسر، وجروح سطحية في اليد اليسرى. وجرح قطعي بطول 1 سم في الفخذ الأيسر، وجروح وكدمات على الساق اليمنى.

وإتهمت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، زوجها السابق حسام حبيب، بالاعتداء عليها بالضرب واحتجازها في شقة مملوكة بالمنطقة يتم استغلالها كاستديو مشترك لهما لتسجيل الأعمال الغنائية.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا مفاده بورود بلاغ من المطربة شيرين عبد الوهاب. تتهم طليقها المطرب حسام حبيب بالتعدي عليها بالضرب واحتجازها داخل شقة، قرابة الساعة 5 فجرًا.