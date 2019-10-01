صورة طفلة تطل من أسفل باب المدرسة بعد إغلاقها تثير ضجة!

أخبار الجزائر
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صورة طفلة تطل من أسفل باب المدرسة بعد إغلاقها تثير ضجة!
بقلم أسماء.ع

تداولت، مختلف صفحات موقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك”، صورة طفلة أمام باب المدرسة.

وتظهر في الصورة، التي نشرتها أيضا صفحة منظمة حماية المستهلك، تلميذة، تطل من أعلى صور وأسفل باب المدرسة.

ومن المعروف ان وزارة التربية، أصدرت تعليمات بغلق ابواب المدارس على الساعة 07:55 صباحا، ويمنع دخول التلاميذ بعدها.

وأثارت الصورة، ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استاء كل من شاهد الصورة،

ودعت من جهتها، منظمة حماية المستهلك، لإعادة النظر في أوقات فتح وغلق أبواب المدارس خاصة الابتدائية.

ولم يذكر ناشروا الصورة، مصدرها من أي ولاية تم التقاطها.

منقول………..مثلا اغلقت الابواب على الساعة 55 :7 وخليتو برعمة مثل هاذي برا ولا قدر الله كلاها كلب ولا ضربتها سيارة…

Publiée par ‎L'Organisation APOCE المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك‎ sur Mardi 1 octobre 2019


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=706714

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