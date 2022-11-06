صورة.. عليا بهات ورانبير كابور يرزقان بطفلتهما الأولى

أعلنت النجمة الهندية الشابة، عليا بهات، اليوم الأحد، عن إستقبالها مع زوجها النجم رانبير كابور طفلتهما الأولى.

ووضعت عليا بهات، اليوم الأحد، طفلتها الأولى من زوجها رانبير كابور. حيث ذكرت وسائل إعلامية هندية، أن رانبير وعليا وصلا المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقالت شقيقة رانبير ريديما كابور ساهني، أن عليا وضعت الطفلة في مستشفى بمومباي بعد ساعات قليلة من وصولها مع زوجها رانبير.

وشاركت عليا صورة عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي في إنستغرام، أعلنت من خلالها الخبر السعيد.

وتزوج رانبير كابور وعليا بهات في أفريل 2022، وأعلنت عليا نبأ حملها في أواخر شهر جوان الماضي.