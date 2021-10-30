صورة قديمة لوالدة هاندا أرتشيل والشبه بينهما لا يصدق

إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة لوالدة النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​، عندما كانت في نفس عمر إبنتها الحالي أي 26 عاما.

وأثارت الصورة جدلا بسبب درجة الشبه الكبيرة بين الأم وإبنتها حتى أنه لا يمكن التفريق بينهما بسهولة.

وإنهالت التعليقات من جمهور النجمة التركية عل الصورة، معبرين عن دهشتهم، حيث بدت وكأنها والدتها بكافة التفاصيل.

هذا وتألقت النجمة التركية هاندا أرتشيل في آخر أعمالها وهو مسلسل “أنت أطرق بابي”، بجزئيه الأول والثاني، حيث عرف نجاحا كبيرا في تركيا والوطن العربي.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp