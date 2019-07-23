صورة مؤثرة للراحلة صابرين بورشيد تجتاح مواقع التواصل

اجتاح خبر وفاة الإعلامية والممثلة البحيرينية الشابة، “صابرين بورشيد”، أمس الإثنين، مواقع التواصل الإجتماعي، فور الإعلان عن وفاتها من طرف والدها.

وتوفيت الإعلامية “صابرين بورشيد”، أمس الإثنين، في أحد مستشفيات تركيا، بعد أن سافرت للعلاج، لاصابتها بـ3 أورام في الرأس.

وتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للراحلة، بدت فيها وهي مستلقية على فراش المستشفى، وهي في غاية العب.

ويقال أن هذه الصورة، هي الأخيرة للفنانة البحرينية الشابة، قبل وفاتها، حسب ما تداوله، رواد مواقع التواصل.

وتأثر جمهور الإعلامية البحرينية، بصورتها، ودعوا لها بالرحمة، وطالبوا بعدم نشر صور مؤثرة لها مجددا.

وكان والد الفنانة، “صابرين بورشيد”، قد أعلن أمس الاثنين، عن وفاتها، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.