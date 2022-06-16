صورة مؤلمة.. كلب شيرين أبو عاقلة ينتظرها إلى اليوم أمام الباب

إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة لكلب المراسلة الفلسطينية ​شيرين أبو عاقلة​ التي إستشهدت قبل فترة.

ويظهر الكلب في الصورة، وهو ينتظر شيرين أمام الباب ولا يعرف أنها توفيت ولن تعود مجددا لمنزلها.

فيما يظهر “فلفل”، وهو يقترب من التلفزيون خلال عرض صور شيرين على شاشة في دليل واضح على مدى اشتياقه الكبير لها.

وتوفيت المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، إثر إصابتها برصاصة في الرأس خلال تغطيتها اقتحام القوات الصهيونية ​مدينة جنين​ ومخيمها.

وكانت الراحلة، ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من قبل جيش الاحتلال الصهيوني الا أنها أصيبت برأسها .

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