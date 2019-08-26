صورة محمد رمضان ساجدا تغضب جمهوره

أثارت صورة للفنان المصري محمد رمضان وهو ساجدا بقميص شبه عار جدلا واسعا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجمع المعلقون على أن الفنان المصري في كل مرة يتعمد ارتداء الملابس المثيرة للجدل.

وقام رمضان بارتداء قميص أسود شفاف، ضمن فقرات الحفل الذي أحياه، ولكنه قام بالسجود على خشبة المسرح شبه عار.

وقد أثار هذا الأمر سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان محمد رمضان قد أحيى حفلا غنائيا وسط حضور جماهيري ضخم.

ويعد هذا هو الحفل الثاني للفنان بعد حفله الغنائي الأول في القاهرة الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا أيضًا.