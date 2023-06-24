صورة من نيلسون مانديلا تُعيد للأذهان داربي “الغضب”

شهدت مواجهة داربي الجزائر، بين الإتحاد والمولودية، أمس الجمعة، حادثة فريدة من نوعها، أعادت إلى الأذهان ذكريات داربي الغضب بين الإنتر وميلان سنة 2005.

حيث عرفت المواجهة، وبالتحديد في الدقيقة الـ76 من المواجهة، قيام مشجعي المولودية بإشعال الألعاب النارية تخليدا للتتويج التاريخي للعميد بالثلاثية سنة 1976.

وقام بعدها جمهور المولودية برمي الألعاب النارية على أرضية الملعب، مما أدى لتوقف المواجهة لبضع دقائق بسبب الحادثة.

ووقفا لاعبا الفريقين بن زازة والطاهر فتح الله جنبا لجنب، وتبادلا أطراف الحديث، قامت عدسات النهار أونلاين بالتقطاط صورة، أعادت للأذهان لقطة ري كوستا وماتيراتزي التي تعود لداربي الغضب بين الميلان والإنتر سنة 2005.

والتي جرت بتاريخ في 12 أفريل 2005، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو، بعد قيام جمهور الإنتر برمي الألعاب النارية على أرضية الملعب بعد رفض الحكم لهدف كامبياسو.

تسبب ذلك، في توقف المباراة لعشر دقائق، وعندة عودة اللاعبون والحكم إلى الملعب لاستكمال اللقاء، واصلت الجماهير رمي الألعاب النارية بغزارة، مما أدى حكم اللقاء لإلغاء المباراة معلنا فوز الميلان، بسبب سلوك جماهير إنتر ميلان .

وفي وسط تلك الحادثة، قام أحد المصورين بالتقاط صورة تاريخية، تجمع بين لاعب الميلان روي كوستا ومدافع الإنتر ماتيراتزي، وهما ينظران إلى الألعاب النارية التي تملأ ملعب المباراة.

يجدر الإشارة، إنتهت المواجهة، التي جرت بملعب نيلسون مانديلا، بفوز الإتحاد ضد المولودية، بهدفين نظيفين، برسم تسوية رزنامة الجولة 23 من المحترف الأول.