صورة مواطن يسجد لله بعد وصوله الى ارض الوطن تزعزع الفايسبوك

نشرت صفحة ولاية تلمسان، صورة لمواطن جزائري تم اجلائه إلى أرض الوطن.

وتظهر في الصورة رجل يسجد لله عندما نزل من الطائرة في مطار مصالح الحاج زناتة.

وعلقت صفحة الولاية “من الصور التي ستظل راسخة في الأذهان والتي سيسجلها التاريخ، صورة لأحد المواطنين بمطار تلمسان لدى وصوله إلى أرض الوطن في إطار عملية مواصلة إجلاء الجزائريين العالقين في مختلف دول العالم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19”.

وانتشرت الصورة على نطاق واسع في صفحات التواصل الاجتماعي، حيث كانت تعليقات رواد صفحات الفايسبوك إيجابية.