صورة مُصافحة رونالدينيو لدحلب تصنع الحدث !

صنع لقاء النجم الدولي البرازيلي السابق “رونالدينيو” بأسطورة كرة القدم الجزائرية مصطفى دحلب الحدث في وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتشرت صورة لأسطورة البرازيل وهو يُصافح لاعب الخضر السابق بابتسامة عريضة على هامش مواجهة البياسجي ولايبزيغ الألماني.

ويُعتبر دحلب من أساطير باريس سان جيرمان الفرنسي ماجعل إدارة الرئيس ناصر الخليفي تُخصص له مكانة خاصة.

يذكر أن مصطفى دحلب، تقمص ألوان نادي باريس سان جيرمان، في الفترة ما بين 1974-1984، ونال معه العديد من الألقاب.