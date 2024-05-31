صورتان جزائريتان ضمن الـ 10  TOP عالميا

جاءت صورتان جزائريتان للمصور الفوتوغرافي يحي طالبي، من ولاية بني عباس، ضمن إحدى المراتب العشر الأولى عالميا.

وتم الإعلان عن تتويج الصورتان في مسابقة صور القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Photo Contest 2024).

ويتم المشاركة في هذه المسابقة من خلال تقديم صور فوتوغرافية من كل دول العالم توضح كيف تلعب تكنولوجيات الإعلام والاتصال دورا تمكينيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجسدت الصورة الأولى للسيدة العجوز بمدينة تيمودي جنوب الجزائر التي تأقلمت معها، وهي تجري مكالمة مع حفيدتها التي لم ترها منذ عدة أشهر. وهذا ما جعلها تذرف دموع الفرح التي امتزجت بالشوق.

في حين الصورة الثانية التي التقطت بمدينة تنركوك جنوب الجزائر، وثقت العلاقة الحميمة بين الشاب حمحامة والجمل عبر مكالمة فيديو أثناء تواصله مع أصدقائه.