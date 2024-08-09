صوريا حداد :”إيمان خليف قوتها البسيكولوجية هائلة وأتمنى لها التتويج”

أبدت البطلة الرياضية الجزائرية في الجيدو، صوريا حداد، دعمها الكبير للبطلة الجزائرية إيمان خليف قبل موعد نزالها في نهائي الملاكمة بالألعاب الأولمبية باريس

وقالت حداد في تصريح لها لقناة “النهار” اليوم الجمعة “ليس من السهل أن تنافس في ظل التهجم عليها و أؤكد أن الجزائريين كلهم وراء إيمان خليف، من جانبنا كرياضيين نساندها للتتويج بالميدالية الذهبية”.

كما أضافت البطلة الجزائرية “التهجم على إيمان خليف لا يحترم الميثاق الرياضي، من حقها كرياضية المنافسة، أعلم جيدا أن إيمان مرت على أيام صعبة، لكن قوتها البسيكولوجية هائلة”.

وختمت صوريا حداد “أتمنى لها التتويج بالميدالية الذهبية، و حتى الفضية إنجاز كبير، لهذا يجب مساندتها قبل و بعد التتويج و حتى لو انهت البطولة بالتتويج بالفضة”.

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