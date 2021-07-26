صورية بوعمامة: أصبت بكورونا في نفس اليوم مع كريم بوسالم.. ماشي ساهلة

كشفت الإعلامية الجزائرية، صورية بوعمامة، إنها أصيبت بفيروس كورونا في نفس اليوم مع زميلها الراحل الصحفي كريم بوسالم، مؤكدة إن الأمر ليس بالسهل.

وتعاني الدكتورة صورية بوعمامة في بيتها بالشراقة في العاصمة، من اصابتها بفيروس كورونا منذ 10 أيام.

وقالت بوعمامة في اتصال هاتفي مع النهار أونلاين: “عدت من بعيد…أصبت أنا وزميلي الراحل كريم بوسالم في .نفس اليوم، الفيروس متعب جدا والاصابة ليست بالسهلة كما يتصورها البعض، الأمر صعب جدا ..”

وأضافت صورية: “يجب أخذ كل الاحتياطات والحذر ثم الحذر، القدرة الإلاهية أعادتني للحياة، يا ناس طبقوا إجراءات الوقاية ..”

وتعاني الإعلامية صورية بوعمامة منذ فترة بعد اصابتها بفيروس كورونا واغتنمت فرصة اتصال “النهار اونلاين” بها لتقدم تعازيها القلبية لعائلة الراحل الإعلامي كريم بوسالم.