صور.. إصابة 5 أشخاص في حادث مرور بالبليدة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث مرور وقع ببلدية بني مراد التابعة لدائرة أولاد يعيش، بولاية البليدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في تصادم تسلسلي بين سيارتين سياحيتين وسيارة نفعية وشاحنة صغيرة، على مستوى الطريق السيار في الاتجاه المؤدي إلى الجزائر العاصمة.

وخلف الحادث إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة، حيث تم إسعافهم جميعاً في عين المكان من طرف فرق الحماية المدنية. قبل نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج الضروري.