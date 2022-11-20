صور استقبال الرئيس تبون في الدوحة لحضور افتتاح مونديال قطر

حل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء السبت بالعاصمة القطرية، الدوحة. وهذا من أجل حضور حفل افتتاح كأس العالم 2022 لكرة القدم المقرر اليوم الأحد.

كما كان في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله الى الدوحة، سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر.

في حين، تأتي زيارة الرئيس تبون، تلبية لدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

وستكون الجماهير الرياضية، من عشاق كرة القدم، أمام فرصة متابعة مباريات مونديال قطر 2022، بصفة مجانية.

وأعلنت شبكة “بين سبورت” القطرية، عن فتحها المجال للجماهير العربية لمتابعة مباريات مونديال قطر 2022.

كما أوضحت ذات القناة، بأنه سيتم نقل حفل الإفتتاح، والمباراة الاولى بين منتخب قطر، والاكواور مجانا، عبر قنواتها المفتوحة.

وبالإضافة لذلك ستتيح قناة “بين سبورت” الفرصة لعشاق كرة القدم، لمتابعة النقل المباشر لـ21 مباراة أخرى من مونديال قطر 2022.

وتحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، عن الجانب المادي لمونديال قطر، مؤكدا توقعه أرباح مضاعفة مقارنة بالطبعات السابقة.

وصرح انفانتينو، السبت، في ندوته الصحفية: “البعض هددنا بأن الدول ستنسحب من البطولة بسبب جدولة المباريات في نوفمبر”.

كما أضاف رئيس “الفيفا”: “حقوق البث فقط زادت بمائتي مليون دولار مقارنة بالبطولات الأخرى”.

وتابع جياني أنفانتينو: “متأكدون أننا سنجني أموالاً أكثر، وسأعلن الأرقام فى وقت قريب”.