صور تشويقية لـ”هيونداي كريتا” النسخة المحسنة 2022 الجديدة

نشرت شركة هيونداي الكورية صور النسخة الجديدة المحسنة من “هيونداي كريتا” من الجيل الثاني 2022. على أن يتم تقديم السيارة للمرة الأولى في أندونيسيا شهر ديسمبر 2021.

وجاءت النسخة المحسنة من “كريتا” بتصميم جديد مستوحى من “هيونداي توسان” حيث تم تحديث كلا التصميمان الخارجي والداخلي. التصميم الخارجي صُمم بواجهة أمامية مزودة بشبكة عريضة جديدة بمصابيح مُدمجة بها بتصميم “Parametric Jewel Hidden DRL”.

إضافة لوجود بعض التعديلات الحديثة في الجزء السفلي من الواجهة الأمامية. وزود التصميم الجانبي بعجلات جديدة بتصميم “dCut” ذوالطابع الرياضي. والتصميم الخلفي أنه لم يطرأ عليه أي تغيير حيث يتميز بتصميم الإضاءة الخلفية المُنقسمة على شكل قوس.

أما التجهيزات الداخلية للسيارة فهي حديثة فضلًا عن التصميم المليء باللمسات العصرية الدقيقة. وشاشة ترفيهية بقياس 8 بوصة مدمجة مع الكونسول الوسطي. وسماعات الـ”ـ3D” والإطار الفضي الذي يلتف حول الفتيس ووحدة التحكم.

ومن المنتظر أن يتم تسويق السيارات عبر مختلف أنحاء العالم مطلع عام 2022.