صور.. جثمان وزير الأمن الصحراوي عبد الله الحبيب البلال يصل إلى مطار تندوف

شاركت اليوم الاثنين، مديرية الحماية المدنية لولاية تندوف باستقبال جثمان وزير الأمن الصحراوي عبد الله الحبيب البلال بمطار الرائد فراج. وحضر مراسم الاستقبال كل من مدير الحماية المدنية لولاية تندوف بالنيابة النقيب بن عزيزة على ورئيس الوحدة الرئيسية.

وقدم الأطراف واجب العزاء لعائلة الشهيد، كما حضر كذلك التشييع كل من السلطات المحلية والعسكرية. بالإضافة إلى جمع من عائلة وأصدقاء الشهيد.

وتوفي أمس الأحد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، وزير الأمن والتوثيق عبد الله لحبيب، متأثرا باصابته بفيروس كورونا .

وتقلد الراحل عدة مناصب قيادية في الدولة الصحراوية منها وزيرا للدفاع الوطني، ثم قائدا لعدة نواحي عسكرية، منها السابعة والثانية. ثم وزيرا للأمن والتوثيق وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن وافاه الأجل المحتوم .

ونعت الرئاسة الصحراوية في وفاة القيادي والمناضل الصحراوي، عبد الله لحبيب البلال، حيث أعلنت الحداد لمدة أسبوع.