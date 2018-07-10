صور جديدة لأويحيى خلال مشاركته في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس التركي

شارك الوزير الأول أحمد أويحيى، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس،في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس التركي،طيب رجب أردوغان.

حيث جرت المراسم بالمجمع الرئاسي بالعاصمة انقرة، بحضور قادة الدول ورؤساء الحكومات.

وحضر أويحيى رفقة الوفود المشاركة مأدبة عشاء التي أقامها الرئيس التركي على شرف الحضور.

ونقل الوزير الأول أحمد أويحيى، تهاني رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لنظيره التركي طيب رجب أردوغان.

كما أجرى الوزير الأول محادثات مع مسؤولي عدة دول على هامش مشاركته في المراسم.