صور جديدة لمشروع إنجاز خط السكة الحديدية بشار – تندوف – غار جبيلات

نشرت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، صورا جديدة لمشروع إنجاز خط السكة الحديدية بشار - تندوف – غار جبيلات.

وحسب بيان للوكالة، فقد تم تسجيل تقدم كبير في الأشغال بالمقطع الرابط بين حماقير وأم العسل على مسافة 440 كلم.

كما تم تسجيل تقدم في أشغال إنجاز المنصة السفلية بأطول المقاطع وأصعبها إنجازا.

فيما تستمر عملية وضع السكة الحديدية بواسطة القطار المتخصص، بوتيرة 3 كيلومترات يوميا.