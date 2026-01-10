إعــــلانات
صور.. حادث مروّع باصطدام شاحنة وسيارة في الشلف!

بقلم نادية بن طاهر
نشرت مديرية الحماية المدنية بولاية الشلف، صور تحبس الأنفاس لحادث مرور سجلته صباح اليوم، بالطريق الوطني رقم 4 أمام المحطة البرية لنقل المسافرين بالحمادية ببلدية الشلف.

وحسب بيان للمديرية، تمثل الحادث في اصطدام عنيف ما بين شاحنة خلاطة للإسمنت وسيارة من نوع “كونقو”.

وخلّف الحادث إصابة شخص يبلغ من العمر 52 سنة بإصابات توصف بالخطيرة وبجروح.

وتم إسعاف الضحية، وإجلاؤه إلى المصالح الاستشفائية لذات البلدية مع تسجيل خسائر مادية معتبرة للمركبة.

