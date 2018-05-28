صور حصرية لأفخم أنواع السجاد الفارسي التي ستفترش قاعة صلاة المسجد الأعظم

تحصلت قناة النهار على صور ومشاهد حصرية للزرابي والسجاد التي ستفترش أرضية قاعة الصلاة بالمسجد الأعظم،

والتي تعد من أفخر وأجود وأفخم أنواع السجاد الفارسي في العالم وهي من نوع “كاشان ونايين”،

للتذكير السجاد الذي تتجاوز مساحته الاجمالية 12000 متر مربع هي هبة من أحد الخواص الجزائريين،

وتم الموافقة على منحها للمسجد الأعظم من قبل السلطات العليا للبلاد ممثلة في شخص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

السجاد منحه كهبة للدولة الجزائرية مواطن طلب عدم الكشف عن هويته، وتعد كل قطعة منها قطعة فنية فريدة من نوعها في العالم،

منسوجة باليد تحمل توقيع أحد أشهر حرفيي النسيج وهو “حبيب يان” ولهذا الغرض كان السجاد الذي سيزين قاعة الصلاة بالمسجد الاعظم محل معاينة من قبل وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى،

الذي انبهر بالسجاد الذي تنفرد قناة النهار بعرضه على الجزائريين وجدير ذكره أن المسجد الأعظم سيسلم أواخر هذه السنة وكان محل زيارة تفقدية من طرف الرئيس بوتفليقة قبل أسبوعين.