صور.. حلق أحلام يثير الجدل في الليلة الماسية بالرياض

خطفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي الأنظار إليها بإطلالتها في حفلها الأخير والذي حمل عنوان الليلة الماسية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكان الأكثر لفتاً للانتباه في إطلالة أحلام الإماراتية هي الإكسسوارات والمجوهرات التي اعتمدت عليها. ومن بينها الحلق الكبير الذي ظهرت به في الحفل على شكل ثريا Chandelier Earrings.

وعلى الأغلب فالحلق مصنوع من مستويات متعدّدة متّسمة بتفاصيل متدلّية من الكريستال، والخرز والأحجار الكريمة.

ولم يكن حلق أحلام الشامسي مثبتاً في الأذن لكنه مثبت بتاج رفيع وضع على رأسها لتتمكن من حمله دون أن بشكل خطراً على أذنها.

وتجاوز طول الحلق 15 سنتيمتراً وكان مرصعاً بالكريستالات، وهو من تصميم نيكولا جبران.

وجاءت إطلالة أحلام باللون العاجي من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران من مجموعة شتاء وخريف 2013.

حيث اختارت فستان العروس واستغنت عن الطرحة وظهرت مرتدية Cape. ووضعت بطانة للفستان بالكامل لأن التصميم الأصلي كان شفافاً.

وسحرت أحلام الأنظار في الحفل بدخولها الفخم الملكي، وفي خلفها غرافيك على شكل جوهرة ماسية.

وتصدر هاشتاغ الليلة الماسية تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر في عدد من الدول العربية.

لكن “الحلق” أو الأقراط، التي ارتدتها أحلام، كانت ضخمة جداً، إلى الدرجة التي جعلت الأنظار تتجه إليه فقط، دون التركيز على بقية التفاصيل.

وشبّه الجمهور حلق أحلام، بالثريا أو النجف الذي يتم تزيين الأماكن الواسعة به.

وجاء في التعليقات: “الحلق تعبك وتعبنا والله”، وعلق آخر: “أذنك: سنلتقي عند الله”. وتساءل متابع: “ما هذه الثريا لي لبستها”.

وتخيلت ناشطة أن أذنها لن تبقى مكانها، وكتبت: “أذنك قاعده في راسك ولا طاحت؟”.

وحاول بعضهم تخيل سعر الأقراط، خاصة وأن أسعار مجوهرات أحلام دائماً ما تثير الصدمة.