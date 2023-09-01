صور صادمة.. إنقاذ مُراهق اخترقت قطعة حديدية صدره بمستشفى مصطفى باشا

تمكن الطاقم الطبي في مستشفى مطفى باشا بالعاصمة، ليلة أمس الجمعة، من إنقاذ مراهق اخترقت قطعة حديدية صدره.

وحسب بيان لصفحة المستشفى على فايسبوك، تعرض شاب يبلغ من العمر 16 سنة ينحدر من مدينة سور الغزلان بالبويرة، لحادث مؤلم. حيث إخترق قضيب حديدي جانبه الأيسر من الصدر بعد سقوطه من سطح المنزل.

مما إستلزم رجال الحماية المدنية بقطع القضيب ونقله معه إلى المركز الإستشفائي الجامعي مصطفى باشا. حيث تم التكفل به في مدة قياسية وحالته الصحية مستقرة.

ةقام بالعملية، الطاقم الطبي لجراحة الصدر والأوعية الدموية بالتعاون مع مصلحة العظام والرضوض. وأخصائيي التخذير والإنعاش والطاقم الشبه طبي لمصلحة الإستعجالات الجراحية.

هذا وشكرت إدارة المستشفى، جميع الأطقم الطبية وشبه الطبية، وأخصائيي التخذير والإنعاش على جهودهم.