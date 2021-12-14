صور صادمة.. الصراصير تغزو محل بيع الخبز والحلويات في قالمة

تمكنت إحدى فرق الرقابة التابعة لمديرية التجارة لولاية قالمة، إثر خرجة ميدانية على مستوى المحلات التجارية. من الكشف عن محل بيع الخبز والحلويات تنعدم فيه أدنى شروط النظافة.

وتم الوقوف على الوضعية الكارثية لأحد محلات مخبزة وحلويات. من حيث انعدام أدنى شروط النظافة الواجب توفرها فى هذا النوع من النشاط.

وحسب الصور التي نشرتها مديرية التجارة، فقد غزت الصراصير الغرفة الخاصة بتحضير الخبز والحلوى. ناهيك عن الكمية الهائلة من القمامة والعجائن الفاسدة والجدران الملوثة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال. مع إعداد ملفات للمتابعة القضائية ضد المخالفين.

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