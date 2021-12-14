صور صادمة.. الصراصير تغزو محل بيع الخبز والحلويات في قالمة
تمكنت إحدى فرق الرقابة التابعة لمديرية التجارة لولاية قالمة، إثر خرجة ميدانية على مستوى المحلات التجارية. من الكشف عن محل بيع الخبز والحلويات تنعدم فيه أدنى شروط النظافة.
وتم الوقوف على الوضعية الكارثية لأحد محلات مخبزة وحلويات. من حيث انعدام أدنى شروط النظافة الواجب توفرها فى هذا النوع من النشاط.
وحسب الصور التي نشرتها مديرية التجارة، فقد غزت الصراصير الغرفة الخاصة بتحضير الخبز والحلوى. ناهيك عن الكمية الهائلة من القمامة والعجائن الفاسدة والجدران الملوثة.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال. مع إعداد ملفات للمتابعة القضائية ضد المخالفين.
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سيدي بلعباس: حجز وإتلاف 632 كلغ من مواد غذائية فاسدة
تمكن أعوان مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سيدي بلعباس من حجز 632 كغ من مواد غدائية فاسدة.
كما تمت العملية بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أسفرت عن حجز 632 كلغ من مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك. خلال عملية مراقبة نوعية لمركبتين.
وتمثلت المواد الغذائية المحجوزة في ديول، رشتة، قطايف، كانت محفوظة في ظروف غير ملائمة مما أدى إلى فسادها. كما تم إتلافها على مستوى المفرغة العمومية.
كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الموقوفين.
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تيارت: حجز أكثر من قنطار و40 كلغ من اللحوم فاسدة
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمهدية ولاية تيارت من حجز كمية تقدر بـ 141 كلغ من اللحوم الحمراء “لحم بقري” كانت موضوعة داخل أكياس بلاستيكية سوداء بالصندوق الخلفي لمركبة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المركبة التي كانت على متنها اللحوم غير مهيأة، و تنعدم لأدنى شروط النظافة الصحية. ليتم على الفور توقيف المركبة وإقتياد المتورطين إلى مقر الفرقة بتهم عدم إحترام إلزامية النظافة و النظافة الصحية.وعدم إحترام إلزامية رقابة المطابقة المسبقة “عدم وجود تعريفة المذبح و شهادة صحية”.
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