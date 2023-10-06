صور صادمة.. تحضير الدجاج المحمر في ظروف كارثية بأحد محلات الحراش

ضبطت مصالح بلدية الحراش، أحد محلات الإطعام، بصدد تحضير الدجاج المحمر في ظروف كارثية.

وجاء في بيان بلدية الحراش “بعد البلاغ من أحد المواطنين و في إطار الإجراءات الوقائية الرامية. لمواجهة المخاطر المتعلقة بحماية المستهلك، خاصة تلك التي تتعلق بالتسممات الغذائية. تم برمجة خرجة ميدانية قام بها الطبيب البيطري لهيكل حفظ الصحة لبلدية الحراش مرفوقا بلجنة النظافة. الصحة والمحيط بالبلدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.

وتم من خلال هذه الخرجة ضبط بعض المخالفات التي تضر بصحة وسلامة المستهلك. وقد تعلق الأمر بأحد أصحاب محلات الإطعام. من خلال التصرفات اللامسؤولة وامتهانه لنشاط طهي المأكولات في ظروف تفتقر لأدنى شروط النظافة والصحة.

وأشارت ذات الصفحة أنه تم حجز السلع واتلافها مع تحرير محاضر لأجل تقديمها للجهات المختصة.

وحذر الأطباء البياطرة جموع المواطنين من استهلاك الأطعمة في الأماكن المشبوهة. والتي لا تستوفي الشروط الصحية والتبليغ عن كل المخالفات التي من شأنها المساس بصحة وسلامة المستهلك.