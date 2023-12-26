صور صادمة.. تشويه واجهة مسجد بجثة خنزير

تم العثور على خنزير بري ميت مثلت بالمسامير على بوابة مسجد في فينيو سور سين (إيسون).

وأدانت الجمعية الثقافية لمسلمي فينيو سور سين “العمل الجديد المعادي للإسلام والذي يتسم بالجبن والعار”.

وفي بيان صحفي نُشر على فيسبوك، تضيف الجمعية الثقافية لمسلمي فيجنو سور سين: “إن رؤية الرعب. هذه التي تعرض لها المؤمنون، بما في ذلك الأطفال الذين جاءوا للصلاة بهدوء. ستظل علامة طويلة الأمد على مجتمعنا الذي كان دائمًا في حب السلام والحوار والدفاع عن القيم المشتركة”.

وقال سفيان الطالبي، الأمين العام للجمعية، إنه يمكن رؤية الصور الظلية في تسجيلات كاميرات المراقبة.

وبحسب الصحافة الفرنسية، تحركت دورية صباح يوم الأحد حوالي الساعة 11:30 صباحاً لإبداء الملاحظات. ومعرفة ما إذا كان هناك أي مراقبة بالفيديو صالحة للاستخدام في الموقع.