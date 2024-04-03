صور صادمة.. حجز 9 قناطير لحوم حمراء وبيضاء وأحشاء متعفنة في سوق قصاب بالبليدة

تمكنت شرطة البليدة بالتنسيق مع مصالح قمع الغش لمفتشية التجارة وهياكل الصحة للبلدية، من ضبط وحجز كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة. بلغ وزنها 09 قناطير وكلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء والأحشاء. كانت في حالة متقدمة من التعفن تم إتلافها بمركز الردم التقني بحضور أعوان التجارة. وعناصر الأمن الحضري الثالث هذا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها ضد المخالفين.

وتم خلال خرجة ميدانية على مستوى سوق قصاب لمدينة البليدة. الوقوف على عدة مخالفات. تتعلق أساسا بعدم احترام أدنى شروط الحفظ والنظافة والتبريد، مع بيع سلع غير صالحة للاستهلاك .

وأسفرت العملية على ضبط وحجز كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة. بلغ وزنها09 قناطير وكلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء والأحشاء. كانت في حالة متقدمة من التعفن تم إتلافها بمركز الردم التقني بحضور أعوان التجارة. وعناصر الأمن الحضري الثالث هذا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها ضد المخالفين.