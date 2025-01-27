صور صادمة: قضيب حديدي اخترق جسمه.. الأطباء ينقذون عاملا بأعجوبة

تمكنت الأطقم الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، من إنقاذ حياة أربعيني، تعرض لحادث عمل خطير، بعد إجراء عملية جراحية مستعصية له بسبب وضعيته الخطيرة.

ووصل المريض إلى المستشفى، في حالة جد خطيرة وصادمة، بسبب دخول قضيب حديدي برقبته وخروجه من تحت ذراعه، حيث وصل والقضيب الحديدي مثبت بجسده.

وفي التفاصيل، إستقبلت ليلة أمس مصلحة الاستعجالات الجراحية في حدود الساعة الثامنة ليلا، شخص يبلغ من العمر 42 سنة من ولاية المدية تعرض لحادث عمل خطير.

وتمثل الحادث في دخول قضيب حديدي على مستوى رقبة العامل، وخروجه من تحت ذراعه الأيمن.

مما استدعى التدخل باحترافية لجميع الأطقم الطبية والشبه طبية والإدارية المناوبة لإنقاذ المصاب.

وتم إجراء عملية جراحية مشتركة بين الطاقم المناوب لمصلحة جراحة الأعصاب تحت إشراف الدكتور سلامي. والطاقم المناوب لمصلحة جراحة الصدر والأوعية الدموية تحت إشراف الدكتورة بناي، وطاقم التخذير وممرضي الأدوات الجراحية.

وكللت العملية بالنجاح، بفضل جهود الطواقم الطبية وشبه الطبية والإدارية، والمصاب في صحة جيدة، حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمؤسسة الإستشفائية على فايسبوك.