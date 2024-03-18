صور صادمة.. هكذا يتم تحضير الحلويات الرمضانية بأحد المحلات

حجزت الشرطة الإدارية لولاية معسكر بإحدى المحلات لصنع الحلويات الرمضانية بوسط المدينة عجائن مجمدة ومحشوة ونصف قنطار دقيق محضر غير صالح للإستهلاك البشري ولا يخضع لشروط النظافة والصحة.

وجاء ذلك في خرجة ميدانية لعناصر الشرطة بالامن الحضري الاول برفقة اعوان المراقبة. ىبمديرية التجارة ومصلحة الرقابة الصحية والوقاية من الاوبئة، التابعة لبلدية معسكر.

وتم حجز 960 كلغ من العجائن المجمدة والمحشوة بمادة الشكولاطة، 6 أوعية بلاستيكية بداخلها مادة الدقيق محضر لصنع الحلويات ( الشامية ) قدرت بـ 500كلغ. غير صالحة للإستهلاك البشري ولا تخضع لشروط النظافة والصحة.