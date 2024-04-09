صور صادمة.. هكذا يتم صنع البيتزا داخل ورشة سرية

تمكن أعوان قمع الغش بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة رفقة مصالح الأمن الوطني للولاية. من وضع الحد لنشاط ورشة سرية لصناعة مادة البيتزا في ظروف جد كارثية دون احترام أدنى شروط النظافة الصحية.

وتم تنفيذ اجراء السحب النهائي مع الإتلاف بعين المكان للكمية المقدرة بـ 210 قالب بيتزا. 50 كلغ صلصة طماطم و5 كلغ فلفل مقطع.

كما استدعي التاجر المخالف من اجل استكمال الإجراءات القانونية وتحويل ملفه إلى الجهات القضائية المختصة.