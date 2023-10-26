صور صادمة وفيديوهات مؤثرة.. صحفيون على شفا حفرة من الموت في  فلسطين

يعيش الصحفيون الفلسطينيون والأجانب أياما مروعة وانتهاكات جسيمة من قبل الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية.

يعمل بعضهم في وسائل الإعلام المحلية الفلسطينية، والبعض الآخر في الصحافة الدولية. لكنهم جميعهم يواجهون نفس المحنة أثناء أداء عملهم منذ بداية القصف الصهيوني لغزة والضفة الغربية.

وقتل 22 صحافياً في قطاع غزة منذ اندلاع القصف الصهيوني في أعقاب هجوم دموي على نطاق غير مسبوق.

في بداية النزاع، كانت وسائل الإعلام الموجودة في الأراضي الفلسطينية تعمل من مكاتبها في مدينة غزة. وأجبرهم القصف الإسرائيلي المكثف، الذي دمر العديد من الأبراج، على إرسال فرقهم نحو الجنوب. واستقر عدة مئات، منهم في مدينة خان يونس، في خيام نصبت في باحة مستشفى ناصر.

وعندما لا يقومون بالتغطية، فإنهم يستخدمونها “كغرفة أخبار” أثناء النهار وينامون هناك ليلاً. هذا إذا كان صوت القنابل يوفر لهم فترة راحة تسمح لهم بإغلاق أعينهم.

ظروف كارثية

تعج ساحة المستشفى باستمرار بالنساء والرجال الذين يرتدون سترات “الصحافة” المضادة للرصاص. والخوذات على رؤوسهم، وتتكرر التفجيرات القريبة من المستشفى، والتي غالبًا ما تكون مميتة.

وإذا تمكنوا، بفضل مولدات المستشفى، من شحن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والكاميرات وغيرها من المعدات. فإن الظروف الصحية كارثية. حيث غالبًا ما يتم قطع المياه الجارية، وبسبب قلة الاستحمام، يغتسل الكثير من الناس باستخدام رشاشات المراحيض.

وفي الخيام، ينام البعض على الفرش أو على الأرض، ويغطون أنفسهم بسترة أو سترة. وللحصول على بعض الخصوصية، ينام آخرون، وخاصة النساء، في سياراتهم المتوقفة في أرض المستشفى.

وقالت وسام ياسين مراسل قناة الحرة الأمريكية الناطقة بالعربية لوكالة فرانس برس: “أشرب القليل من الماء حتى لا أضطر للذهاب إلى المرحاض”.

وأضافت “التفجيرات تحيط بنا في كل مكان. لقد اضطررنا في عدة مناسبات إلى التخلي عن كاميراتنا وعدم الظهور على الهواء للبث المباشر. ذهبت إلى عائلة لا أعرفها بالقرب من المستشفى من أجل الاستحمام”.

وتابعت “لم نشهد مثل هذه الظروف الصعبة من قبل. لقد غادرت منزلي في غزة صباح يوم 7 أكتوبر ، ولم أعد منذ ذلك الحين”.

وتقول: “أتردد أحياناً في الرد على مكالمات حفيدتي بانا البالغة من العمر تسع سنوات. لأنني لا أستطيع تحمل بكاءها وأشعر بالعجز عن تهدئتها”.

“أقوم بعملي”..

هدى حجازي (25 عاما) نشأت في إسبانيا قبل أن تنتقل إلى غزة قبل خمس سنوات حيث تعمل مراسلة لقناة إسبانية. وهي جزء من مجموعة الصحفيين المتواجدين في ساحة المستشفى بعد أن تركت عائلتها في غزة. بسبب عدم توفر أماكن للإقامة في خان يونس.

قال “هذه هي الحرب الأولى بهذا الحجم التي قمت بتغطيتها. الوضع مأساوي ولم أتمكن من رؤية عائلتي لمدة أسبوعين. أفكر فيهم طوال الوقت، وهذا يزيد من الضغط علي”.

وتحمل حجازي أيضًا الجنسية الإسبانية ويمكنها نظريًا مغادرة قطاع غزة إذا أعيد فتح معبر رفح الحدودي مع مصر. لكنها تقول إنها مصممة على البقاء “للقيام بعملها”.

وتقول: “إن تمكنت سأخرج عائلتي، أستطيع الاستحمام كل يومين أو ثلاثة أيام في الحمامات داخل المستشفى. وهي مخصصة عادة للموظفين”.

بالكاد نستطيع استخدام المراحيض لتلبية احتياجاتنا..

وقام محمد ضاهر، مراسل قناة رؤيا الأردنية، بإجلاء عائلته من مدينة غزة إلى النصيرات وسط القطاع. قبل أن يلتحق بزملائه الصحفيين في مستشفى خان يونس.

ضاهر، 34 عاماً، لم يحلق ذقنه منذ عدة أيام، حيث قال “سأفعل ذلك عندما تنتهي الحرب. بالكاد نستطيع استخدام المراحيض لتلبية احتياجاتنا الشخصية وللبقاء نظيفين”.

وإلى جانب انعدام النظافة، استنكر مراسل قناة TRT World التركية، نزار سعداوي (36 عاما). “مشاكل الاتصالات الناجمة عن الغارات التي استهدفت الشبكة”.

ويقول: “التواصل مع زملائنا وعائلاتنا ومصادرنا يصبح مشكلة”.

ويضيف الصحفي: “في البداية، كنت أنام على سترتي المضادة للرصاص في موقف السيارات بين السيارات. ولكن قبل يومين تمكنا من الحصول على مرتبة ونصب ما يشبه الخيمة مع القماش المشمع”.

صحفيون يفقدون حياتهم وأهاليهم جراء القصف

وهم يعملون بنفس الخوف على عائلاتهم مثل جميع سكان غزة، يوم أمس الأربعاء أعلنت قناة الجزيرة أن زوجة وابن وابنة مراسلها الرئيسي في غزة. وائل الدحدو، قتلوا “في قصف إسرائيلي.

ووثقت لجنة حماية الصحفيين، الأحد، مقتل 23 صحفيا على الأقل خلال القصف الصهيوني بغزة. حيث تقول إن الصراع ألحق خسائر فادحة بالصحفيين، منذ 7 أكتوبر.

وأوضجت صحيفة “واشنطن بوست” أن غالبية قتلى الصحفيين هم من الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين وصل عددهم إلى 19 شخصا.