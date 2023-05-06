صور طريفة.. أصغر أمراء بريطانيا يصنع الحدث خلال تتويج جده

تم تصوير حفيد ملك بريطانيا تشارلز الثالث، البالغ من العمر 5 سنوات، مرارًا وتكرارًا، وهو يتثاءب خلال حفل التتويج.

من الواضح أن الحفل بدا طويلاً بالنسبة له. حيث لم يخف الأمير الشاب لويس، البالغ من العمر 5 سنوات. تعبه خلال حفل تتويج تشارلز الثالث في لندن.

نفس الشيء داخل الكنيسة، كان الأمير الصغير جالسًا في الصف الأمامي بجوار والدته الأميرة كيت. وشقيقته الكبرى شارلوت، حيث أظهر مرة أخرى نفاد صبره، بين التثاؤب، والمراقبة اليقظة للسقف.

ثم غادر شقيق الأمير جورج الكنيسة مع والديه في العربة التي نقلته إلى قصر باكنغهام. حيث برز مرة أخرى عابسا تحت أعين الكاميرات، وإحدى يديه تستقر على النافذة.

ومع ذلك ، استفاد العضو الشاب في العائلة المالكة من بعض التعديلات بسبب عمره. وفقًا لصحيفة The Telegraph ، فقد تمكن من الاستفادة من فترات راحة قليلة. كانت مقررة طوال حفل التتويج وتمكن من المغادرة قبل ذلك بقليل، كما أُعفي من أي دور رسمي بسبب صغر سنه.



