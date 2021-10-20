صور عن سماحة رسول الله عليه الصلاة والسلام..

هذا هو الإسلام، نظام واقعي في مواجهته للنفس البشرية والواقع البشري، لا يحملهم فوق طاقاتهم، ولا يفترض فيهم الرفعة الدائمة التي لا تسقط أبدًا ولا تهبط أبدًا، ولا يطلب منهم أن يلغوا بشريتهم ليكونوا مسلمين، وإنما يعاملهم على أنهم بشر، ويتطلب منهم ما يقدر عليه البشر،

وكيف يواجه لحظات الضعف العارضة التي تعرض للناس في حياتهم بسبب ثقله إلى الأرض، وكيف يسعى إلى علاجها؛ لترتفع النفوس من جديد، وتصل إلى المستوى المطلوب ثم المرغوب..

ومن سماحته كما يقول أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم: “خدمت النبي عشر سنين، فما قال لي: (أفٍّ) قط، ولا قال لي لشيء صنعتُه: لما صنعتَه؟ ولا لشيء تركتُه: لما تركتَه؟ وكان لا يظلم أحدًا أجرَه”

وتقول عائشة رضي الله عنها: “ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمًا، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نِيل منه شيء فينتقم من صاحبه، إلا أن يُنتهكَ شيء من محارم الله، فينتقم لله”

وكان لا يحب أن يقوم له أحد، ويجلس حيث انتهى به المجلس، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: “لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله”

وكان ينزل إلى الأسواق فيرشد الناس إلى الأمانة، وينهاهم عن الخداع والغش في المعاملات، ومن عادته أن يكون باشَّ الوجه، طلق المُحيَّا مع مَن يجلس إليه، حتى يظن أنه أحب أصحابه إليه، وكان يشارك أصحابه فيما يعملون، ويتحمَّل من الصعاب ما يتحملون، ومن ذلك ما حدث في غزوة الخندق، فقد كان ينقل معهم التراب من الخندق الذي كانوا يَحفِرونه حول المدينة بمشورة سلمان الفارسي؛ حتى لا يقتحم الأحزاب المدينة بجحافلهم،

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